المصارف السعودية تسلط الضوء على سبل الوقاية من عمليات غسل الأموال

نظمت المصارف السعودية، ممثلة في لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، وبالتعاون مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا، محاضرة توعوية عن عمليات غسل الأموال وسبل الوقاية منها، بحضور عدد من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والإدارة.

وتناولت المحاضرة التي قدمها حمد ابراهيم العيسى، مدير قطاع الالتزام ومكافحة الجرائم المالية في بنك البلاد، تعريفا وافيا بأنشطة غسل الأموال وآثارها السلبية على اقتصاديات الدول، والإجراءات المتبعة لمكافحتها ومواجهة أصحابها، إلى جانب ما عرضته المحاضرة من أمثلة واقعية على أساليب ونماذج عمليات غسل الأموال والحيل التي تندرج تحت مظلتها. ودار في ختام المحاضرة حوار مفتوح بين الحضور والطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتم الرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم.

وأكد طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية، عقب المحاضرة، حرص المصارف إقامة مثل هذه المحاضرات بشكل دوري بهدف تعزيز قنوات التواصل مع مختلف شرائح المجتمع من ناحية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي حيال مختلف القضايا والظواهر ذات الصلة بالأنشطة المصرفية والمالية، وفي مقدمتها عمليات غسل الأموال والاحتيال المالي والمصرفي، بالنظر إلى ما تمثله تلك العمليات من تهديد وتتسبب به من أضرار وآثار سلبية كبيرة على اقتصادات الدول والأفراد والمجتمعات ككل، مشيرا إلى أن حجم نشاط غسل الأموال يقدر بنسبة 2 إلى 5 في المائة، وفقا لصندوق النقد الدولي، مشيدا في السياق ذاته بجهود المملكة في مكافحة هذه الآفة الاقتصادية الخطيرة، مختتما حديثة بالإشادة في مستوى التفاعل الإيجابي مع المحاضرة، الذي عكسه الحضور الواسع من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

من جانبه، ثمن الدكتور لؤي بكر الطيار، عميد شئون الطلاب في جامعة الأعمال والتكنولوجيا، التعاون والشراكة المجتمعية التي تجمع الجامعة بالمصارف السعودية ولجنة الإعلام والتوعية المصرفية، وما تثمره من نشاطات توعوية مميزة، من بينها إقامة المحاضرات التوعوية والتثقيفية، التي لها دور كبير في إثراء الجانب المعرفي لدى الطلاب، وتجسير الهوة بين الجانب النظري الأكاديمي والواقع العملي المطبق في القطاع المصرفي، معربا عن أمله في مواصلة إقامة مثل هذه الفعاليات مستقبلا.

ويأتي تنظيم المحاضرة ضمن سلسلة النشاطات التوعوية والتثقيفية التي تتبناها لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية بالتعاون مع الجامعات السعودية، بهدف رفع مستوى الوعي المصرفي والمالي لدى مختلف فئات المجتمع، وتحفيز الثقافة التوعوية الوقائية لمواجهة سبل التحايل المالي وغسل الأموال.