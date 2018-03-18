القروني: «الله يعينني»

أكد خالد القروني، مدرب فريق الشباب لكرة القدم، أنه لا يوجد بينه وبين المهاجم ناصر الشمراني أية مشكلة، وقال "الشمراني أول من حضر مران الشباب أمس بعد العودة من الإجازة القصيرة لمدة سته أيام، ومتى ما كان جاهزا سيكون ضمن قائمة الفريق في لقائيه المقبلين أمام التعاون والفيصلي، ضمن الدوري السعودي للمحترفين".

وأشار إلى أن تفكيره منصب حاليا على وضع الشباب خلال المباراتين المقبلتين، وقال "حريص كل الحرص على تحقيق النقاط الست وتحسين مركز الفريق لأختم بها مشواري القصير مع هذا النادي الكبير".

وختم، "يوجد نقص كبير في عناصر فريق الشباب، حاليا، بسبب ارتباطهم مع منتخبات بلادهم، إضافة إلى العناصر المحلية، حيث ينتظم لاعبان مع المنتخب السعودي الأول وآخرين مع الأخضر الأولمبي ولاعب مع منتخب الشباب، والله يعينني على تجاوز هذه المهمة بنجاح".

وكان مران الشباب انطلق أمس بعد عودة اللاعبين من راحة لمدة ستة أيام، واستهلت التدريبات بتمارين رفع المخزون اللياقي، ثم قسم القروني اللاعبين لعدة مجموعات طبق من خلالها تدريبات فنية منوعة في منتصف الملعب وسط غياب الجزائري محمد بن يطو، بسبب تأخر الحجوزات، حيث ينتظر عودته اليوم.

من جهة ثانية، يوقع نادي الشباب، اليوم، عقد رعاية للأطقم الرياضية وافتتاح متجر النادي.

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