يورسيتش: ذكرى الباطن تلاحقني

"يؤسفني أنني لن استمر في قيادة الأصفر لفترة أطول"، بهذه الكلمات تحدث الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش مدرب فريق النصر لكرة القدم، البارحة بعد استئناف التدريبات تحضيرا لآخر جولتين في الدوري السعودي للمحترفين، وقال، "كنت أتمنى أن أقضي مع اللاعبين فترة أطول، لكني أعلم أن كرة القدم فيها كثير من اللحظات الجيدة، وأخرى صعبة، بيد أن رسالتي لجماهير هذا الكيان أن تتناسى كل العثرات وتنظر للمستقبل الأفضل". وجدد يورسيتش، اعترافه بأن فقدان الرهان في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على يد الباطن بعد الهزيمة بهدف، لا تزال عالقة في ذهنه، وقال، "هذه الذكرى السيئة ستلاحقني كثيرا، لأننا من وجهة نظري الشخصية لم نكن سيئين جدا، بل لعبنا بشكل جيد، تحصلنا على أكثر من 11 ركلة زاوية، مع استحواذ بلغ الـ 80 في المائة، ووفقا لهذه الأرقام والمقاييس فإن المباراة من قبل فريقي كانت ناجحة لكن المشكلة في أننا لم نوفق في ترجمة الفرص لأهداف". وتابع "الفوز هدفنا في كل المباريات، لدينا فترة توقف ويفترض أن نستفيد منها، لكن ينقصنا عدد كبير من اللاعبين لانضمامهم للمنتخبات سواء الأول، الأولمبي، فضلا عن ارتباط بعض الأجانب بمنتخبات بلدانهم خلال هذه الفترة"، مكملا "لدينا خطة عمل لفترة التوقف الحالية، إذ سنخوض مباراتين وديتين الثلاثاء والسبت، للوقوف على جاهزية المجموعة". وفيما يتعلق بالمنافسة على المركز الثالث في الدوري السعودي للمحترفين، قال، "نحن الأوفر حظا، نحتاج الفوز في المباراتين المقبلتين أمام الفتح والقادسية، للمحافظة على المرتبة الثالثة"، مختتما "اللاعبون الشباب سيحظون بالفرصة أيضا لإثبات أنفسهم".

ميدانيا، عانى الفريق من النقص الكبير بعد استئناف تدريباته أمس، حيث حضر المران 12 لاعبا، نظرا لارتباط ثلاثة من الأجانب بمعسكرات منتخبات بلادهم وهم: الكونغولي جونيور كابانانجا، التونسي فرجاني ساسي، والعُماني سعد سهيل، إلى جانب رباعي الأخضر: محمد السهلاوي، إبراهيم غالب، عمر هوساوي، والحارس وليد عبدالله، في الوقت الذي وافق فيه الجهاز الفني على انضمام الرباعي الشاب، صالح الوحميد، سامي النجعي، عبدالإله العمري، وخالد الشويع، للأولمبي.

وينتظر أن يصل المغربي محمد فوزير، والجزائري عبدالمؤمن جابو، الأربعاء المقبل إلى الرياض للانتظام في تدريبات الفريق، بعد أن منحهم الجهاز الفني إجازة إضافية.

يشار إلى أن اللاعب أحمد الفريدي قد تغيب عن التدريبات دون إبداء أي أسباب، فيما تغيب زميله عوض خميس بتنسيق مسبق مع إدارة الكرة لحضور مهرجان في الأحساء.

واشتملت تدريبات الفريق على الجوانب اللياقية بالجري حول الملعب، قبل أن يخضع اللاعبون لبعض الفقرات اللياقية والتكتيكية.