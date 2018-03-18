القيصومة .. تخصص في الوحدة

كرر فريق القيصومة لكرة القدم، السابع بـ 36 نقطة، تفوقه على الوحدة المتصدر بـ 49 نقطة، حينما فاز عليه 3 / 2 على أرضه وبين جماهيره، في اللقاء المؤجل من المرحلة الـ 23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، بعد أن تفوق الأول على الثاني في حفر الباطن 4 / 3، خلال لقاء الدور الأول.

وتقلص الفارق بين الوحدة، ووصيفه الحزم 48 نقطة، إلى نقطة واحدة، قبل نهاية الدوري بخمس جولات.

وسجل للقيصومة، معاذ عفانة؛ هدفين "23"، ركلة جزاء، و"57"، وفهد الشمري؛ "60"، وللوحدة فريد الحربي "53"، وفهد الجهني؛ "56".