بيتزي: أوكرانيا وبلجيكا أشبه بالامتحان

أكد الأرجنتيني بيتزي مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، أنه يبحث عن أهداف محددة خلال المرحلة الثالثة لإعداد الأخضر للمشاركة في منافسات كأس العالم في روسيا خلال الفترة من 14 حزيران (يونيو) إلى 15 تموز (يوليو) المقبلين.

وأكد على أهمية هذه المرحلة الإعدادية خاصة أنها ستسهم بشكل كبير في إعداد اللاعبين على جميع الأصعدة قبل الدخول في مرحلة العد التنازلي قبل المونديال، وقال، "المرحلة الحالية فرصة جميلة أن نلعب مباراتين وديتين أمام أوكرانيا وبلجيكا، خاصة أن المباراتين ستكونان بمنزلة امتحان لنا، كما أننا نأمل في تحقيق الاستفادة القصوى للوقوف على مستويات الجميع وتصحيح الأخطاء السابقة".

وأوضح أنه يسعى إلى الاستفادة الكاملة من أيام الفيفا من خلال خوض مباريات قوية تزيد من احتكاك اللاعبين وتسهم في تطوير مستوياتهم.