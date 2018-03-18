السومة: علاقتي بالأهلاويين ليس بها شك

كشف لـ "الاقتصادية" السوري عمر السومة مهاجم فريق الأهلي لكرة القدم، أن ما حدث بينه وبين الجهاز الإداري في دكة البدلاء الشوط الثاني من مباراة فريقه أمام الرائد ضمن اللقاء المؤجل من الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين، أمر طبيعي يحدث في كرة القدم، وقال: "ماحدث أمر طبيعي وهو جزء من كرة القدم، وتربطني علاقة قوية بجميع الأهلاويين ولا يمكن لأي أحد أن يشك في هذا الأمر".

وكانت اللقطة التلفزيونية قد أظهرت غضبا من عمر السومة تجاه الجهاز الإداري بعد إخراجه في الدقيقة 77 ليحل بديلا عنه زميله مهند عسيري.

وعلمت "الاقتصادية" من مصادرها أن اللاعب كان يرغب في البقاء في الملعب وإكمال اللقاء وهو ما حدا به إلى الانفعال في دكة البدلاء على الجهاز الإداري خلاف ما فسره البعض بوجود فجوة بينه وبين زميله صالح العمري الذي ظهر في الصورة.

وكان السومة قد أكد علاقته القوية بالأهلي والبقاء لحين إشعار آخر في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت (تويتر)، وقال: "للغرباء أقاويل كثيرة، لا يدخل بيني وبين الأهلي حاسد، كالأب وابنه لا يفرقهما أحد، لست ملزما بالتبرير فرابطتي بفريقي لا يغيرها سوى الواحد الأحد".

وأضاف: "أنا باق في الأهلي وسنمضي معا لاعبين وإدارة وجماهير لتحقيق الطموح".

في المقابل، رد طارق كيال المشرف على كرة القدم على تغريدة السومة قائلا: "شكرا عمر على وضع النقاط على الحروف، ثقتنا في بعض لا تقبل التشكيك فيها، سنمضي معن لإسعاد الجماهير الأهلاوية بحول الله".