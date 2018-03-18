الفجوة بين الأخضر والخصوم 30 % .. بيتزي سيقلصها

عكف الأرجنتيني بيتزي مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم خلال الأيام الماضية على إيجاد طريقة لعب مناسبة للأخضر في في كأس العالم في روسيا خلال الفترة من 14 حزيران (يونيو) إلى 15 تموز (يوليو) المقبلين، وذلك لتسهم في تقليص الفجوة الكبيرة بين لاعبي الأخضر ولاعبي المنتخبات المشاركة في المونديال.

وكانت الاختبارات التي خضع لها لاعبو الأخضر في المرحلتين الأولى والثانية قد أثبتت أنهم يقلون بنسبة 30 في المائة بدنيا عن أقرانهم في المنتخبات الأخرى ما سيؤثر في أداء الأخضر في المونديال.

في المقابل، أصر بيتزي على مغادرة اللاعب نواف العابد على الرغم من عدم شفائه من الإصابة إلى إسبانيا مع بعثة الأخضر أمس لخوض المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لمونديال كأس العالم 2018 في روسيا الذي يتضمن مباراتين وديتين أمام أوكرانيا وبلجيكا.

وغير المدرب الأرجنتيني الإجراء المتعب مع اللاعبين غير الجاهزين حيث يتم عادة استدعاؤهم للمعسكر وإخضاعهم للكشف الطبي للتأكد من سير برنامج الشفاء على أن يستبعد ويكمل برنامجه في ناديه.

وبرر بيتزي هذه الخطوة أن المباراتين اللتين سيخوضهما خلال الأيام المقبلة سيبدأ فيهما بالتركيز على الجانب التكتيكي وطريقة لعبه وكون العابد إحدى الركائز الأساسية لتشكيلة الأخضر فضل المدرب أن يكون بجانبه على دكة البدلاء ويشاهد طريقة اللعب ويستوعبها حتى يتأقلم سريعا في حال عودته للتمارين الجماعية والمباريات مستقبلا.

وكانت بعثة المنتخب السعودي قد غادرت عصر أمس على طائرة خاصة إلى ماربيا الإسبانية حيث سيتوجه اللاعبون مباشرة إلى الفندق على أن تبدأ أولى الحصص التدريبية اليوم.