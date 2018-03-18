عبد الخالق لآل الشيخ: دورك كبير في رفع الحظر

لم تمض على المواجهة الودية الدولية بين المنتخب العراقي لكرة القدم وضيفه السعودي التي كسبها أصحاب الدار 4 /1، على ملعب البصرة الدولي، أكثر من 16 يوما حتى أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رفع الحظر جزئيا عن الملاعب العراقية، بعد توجيهات ومتابعة تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بأهمية لعب الأخضر للمباراة التي جاءت بمنزلة الضوء الأخضر أمام "فيفا"، لاتخاذ قرار عودة العراق للمنظومة الدولية.

واحتفى العراق بالقرار التاريخي، من قبل "فيفا"، الذي أجاز فيه لعب المباريات الدولية الرسمية، منهيا عقود الانتظار المرير.

وهنأ آل الشيخ العراق، قائلا عبر "تويتر": "أبارك للأشقاء في العراق قرار الفيفا برفع الحظر عن الملاعب العراقية، تهنئتي لكل الرياضيين في أرض الرافدين وفي الوطن العربي".

وقدّم عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، شكره لآل الشيخ، بعد أن تكللت جهوده بالنجاح بصدور قرار "فيفا"، عبر خطاب تلقته الهيئة العامة للرياضة أمس، ثمن خلاله الدور الكبير والجهد الملموس للسعودية في صدور القرار، مشيدا بالعمل النوعي والجهد المتواصل الذي بذله في رفع الحظر عن الملاعب العراقية، معتبرا قراره بخوض الأخضر مباراة ودية دولية مع نظيره العراقي في البصرة، الخطوة التي أسهمت بشكل مباشر وكبير في رفع الحظر المفروض على الملاعب العراقية.

وكان "فيفا"، قد فرض منذ تسعينيات القرن الماضي، حظر المباريات الدولية في العراق، ظلّ قائما مع توالي الظروف الأمنية الصعبة.

وستكون مباراتا الزوراء والقوة الجوية ضد المنامة والمالكية البحرينيين ضمن كأس الاتحاد الآسيوي، باكورة المباريات الرسمية التي يحتضنها العراق بعد رفع الحظر الدولي.

واعتبر الشيخ سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، أن مباراة العراق والأخضر "بعثت رسالة واضحة المعالم بجاهزية البلاد لتلبية متطلبات" إقامة المباريات "بكفاءة واقتدار، الخطوة ستتبعها أخرى برفع الحظر عن ملاعب بغداد في المستقبل القريب".