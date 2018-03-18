الدأْبُ أو الدأَب – بسكون الهمزة أو فتحها: العادةُ أو الشأن كما في المعاجم اللغويَّة والفعل (دَأَبَ) فعل لازم ويتعدَّى بحرف الجرّ "في" ورد في الصحاح: "دَأَبَ" فلان في عمله "أي جَدَّ وتَعِبَ"، الصحاح (دأب). ويتعدَّى أيضا بحرف الجرّ "على" ففي تفسير البحر المحيط لأبي حيان 2/388: "الدّأْبُ: العادة دَأَبَ على كذا: واظَبَ عليه وأَدْمَنَ".

إذنْ، قلْ: دَأَبَ فلان في العمل، ودَأَبَ على العمل، فكلاهما صواب.

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