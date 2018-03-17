الغاء اكثر من 115 رحلة في مطار هيثرو بسبب الثلوج

الغيت اكثر من 115 رحلة ذهابا وايابا من والى مطار هيثرو بلندن، وذلك بسبب سوء الاحوال الجوية في المملكة المتحدة، والتي تسببت ايضا في الغاء تظاهرات رياضية مقررة نهاية الاسبوع.

ويشمل الالغاء خصوصا الرحلات القصيرة، لكنه طال ايضا رحلات باتجاه نيويورك وشيكاغو.

وفي مطار غاتويك المطار الرئيسي الاخر في لندن قال متحدث انه تم الغاء ثلاث رحلات.

واصدرت الارصاد الجوية البريطانية انذارا برتقاليا (المستوى الثالث من سلم من اربعة مستويات) من تساقط ثلوج ومن الجليد في عدة مناطق بانكلترا السبت بداية من الساعة 16,00 ت غ وحتى صباح الاحد الساعة التاسعة.

كما صدر انذار اصفر (الدرجة الثانية) لمعظم مناطق المملكة المتحدة من رياح عاتية او ثلوج وجليد بين الساعة الرابعة فجرا السبت والساعة العاشرة صباحا الاحد.

وقال خبير الارصاد الجوية الكس بورخيل "سنشهد بردا شديدا مع تساقط الثلج في العديد من المناطق نهاية الاسبوع" مضيفا "هناك رياح عاتية وستبلغ درجات الحرارة التي يشعر بها السكان 7 او 8 درجات تحت الصفر".

وستشهد مناطق الجنوب الغربي اهم الاضطرابات حيث يتوقع تساقط 25 سنتم من الثلوج.

وطلبت الهيئة المكلفة الطرقات السيارة في انكلترا من السائقين تفادي الطرقات التي تعبر سلسلة جبال بينينس التي يصل ارتفاعها الى 893 مترا.

وتم الغاء سباق نصف الماراثون في كوفنتري (وسط انكلترا) ومباريات لبطولة الرابطة الانكليزية.

بيد ان خبير الارصاد الجوية مارتن بوولس اشار الى انه "لا نتوقع ان يكون الاثر ذاته (للموجة السابقة بداية آذار/مارس) حتى وان تساقطت الثلوج".

ابز/حال/ج ب

