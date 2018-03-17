خسائر بالملايين جراء حريق في 30 ألف حاوية بلاستيكية في مخزن فاكهة بسويسرا

تسبب حريق كبير اندلع في مخزن تابع لشركة لتجارة الفاكهة بإحدى المدن السويسرية، في خسائر مادية بملايين الفرانكات.

وكان سكان في منطقة اجناخ في مقاطعة تورجاو، اكتشفوا ليلة الجمعة/السبت الماضية، الحريق الذي يتم التعرف بعد على سببه.

وذكرت قوات الإطفاء أن النار اندلعت في نحو 30 ألف حاوية بلاستيكية لتخزين التفاح، ثم امتدت النيران لتصل إلى صالة تبريد بالقرب من محطة قطار اجناخ، ما أدى إلى وقف حركة القطارات مؤقتا في هذه المنطقة.

وفي أعقاب مرور ساعتين، تمكن أفراد قوات الإطفاء الذين بلغ عددهم 150 فردا، من السيطرة على الحريق، وتمكنت من منع امتداد اللهب إلى صالات أخرى تابعة للشركة ومبان أخرى.

وحسب وكالة الأنباء السويسرية، قال متحدث باسم قوات الإطفاء إن حرارة هائلة تولدت بسبب الحريق ما تسبب في تسييل البلاستيك الأمر الذي زاد من صعوبة أعمال الإطفاء.

