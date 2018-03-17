بدء بيع أكثر من 900 سيارة ومعدات ثقيلة من أملاك معن الصانع وشركة سعد

ينطلق غدٍ الأحد المزاد الأول من مزادات أملاك رجل الأعمال معن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية ، وقد تم تخصيص المزاد الأول والذي يستمر خمسة أيام في موقع مركز سعد الصناعي في المنطقة الشرقية لبيع السيارات والمُعدات التي يتجاوز عددها 900 شاحنة وحافلة وسيارة ومعدة ثقيلة.

وأوضح تكتل إتقان بأنَّ دائرة التنفيذ المشتركة بمحكمة التنفيذ في الخبر قد اطلعت على كافة الاستعدادات لتنفيذ هذا المزاد ؛ حيث أشرفت على كافة أعمال تجهيز الموقع المُعد للمزاد وأضاف التكتل بأنّ عددًا كبيرًا من الراغبين في المزايدة قد تقدم بطلبات الدخول للمزاد حيث من المتوقع أن يشهد المزاد مشاركة الشركات المؤسسات والمستثمرين المحليين والخليجيين الذين لديهم أنشطة تجارية ذات علاقة ، إضافة إلى العديد من معارض السيارات منْ مُختلف مناطق المملكة، و مشاركة عدد كبير من الأفراد .

وقالتْ إدارة تكتل إتقان بأنَّ المزاد سيتم على أكثر من 300 سيارة متنوعة "سيارات سيدان، بيك أب، سيارات إسعاف، سيارات الجولف" ذاوات علامات تجارية مختلفة ، كما سيتم بيع 50 من "الدينات" الخاصة بنقل البضائع، النفايات، كما سيتم عرض 150 حافلة كبيرة للبيع في المزاد سعة 50" و30 "راكب، إلى جانب بيع مقطورات تشمل مجموعة لوابد هيدروليك متعددة "ولوبد" بمحمولات عالية سطحات طويلة وأخرى لنقل السيارات، إضافة إلى مجموعة من البرادات بأحجام مختلفة، وصهاريج لنقل الوقود والمياه والصرف الصحي وصناديق قلابات, كما سيتم بيع ما يزيد على 140 شاحنة مرسيدس "أكتروس ، عادي، دفاع مدني، تانكي ماء، سكس قلاب، شاحنة حاوية ، وسيتم كذلك بيع معدات من أنواع وموديلات مختلفة، إضافة إلى مولدات ومحولات كهربائية، مكائن ومولدات موتير وآليات متعددة، "كرينات" لكل الأعمال الإنشائية، معدات إنشائية لجميع المهام، مجموعة "شيول" متنوعة، حفارات أحجام مختلفة، مجموعة رافعات شوكية إضافة إلى عديد من المعدات الأخرى من جهة أخرى أكد التكتل بأن الاستعدادات قد انتهت منذ وقت مبكر لاستقبال المستثمرين في مركز سعد الصناعي الواقع على ( طريق بقيق العام باتجاه الظهران بعد كوبري الصناعية ) حيث تم الانتهاء من توزيع وترتيب وسحب المعدات والسيارات والباصات التابعة لرجل الأعمال معن بن عبدالواحد الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات في موقع بقيق بمجهود فريق عمل متكامل من مشرفين وأيدي عامله متخصصة في السحب والميكانيكا والكهرباء وقيادة المعدات المتنوعة والكبيرة وأنظمة الهيدروليك في الرفع والنقل بالإضافة لمعدات النقل من كرينات وناقلات وسطحات لتوزيع كل نوع في جهة معينه للعرض وإقامة المزاد عليها مع الاخذ بالاعتبار لطريقة عرضها وتوزيعها الصحيح الذي يخدم عرضها على المستثمرين الجدير بالذكر بأنَّ المزاد سيبدأ غدا الأحد عند الساعة الرابعة عصرًا ويستمر بقية الأيام حتى يوم الخيس على فترتين الأولى تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرا ، والفترة الثانية تبدأ من الساعة الثانية حتى صلاة المغرب .