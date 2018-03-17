"بيتكوين" معرضة للإنهيار وقد تصل إلى 2.8 ألف دولار للعملة الواحدة

أظهر التحليل الفني لعروض أسعار سوق العملة الافتراضية المشفرة بيتكوين أنها يمكن أن تنهار بشكل أكبر من ما سبق حتى تصل إلى قيمة 2.8 ألف دولار للبيتكوين الواحد. وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الخطين البيانيين لمتوسط قيمة الـ 50 يوما و 200 يوم يمكن أن يتقاطعا ليشكلا ما يسمى بـ"صليب الموت" (Death Cross) في إشارة واضحة إلى الانخفاض الحاد للعملة الإلكترونية.

ووفقا للمحلل في شركة الأسهم " Market Securities Dubai" بول داي فإنه بالمقارنة مع مؤشرات نهاية فبراير، فإن عملة بيتكوين ستنخفض بنسبة 76% عن قيمتها الحالية المقدرة بنحو 8100 دولار. ويشير موقع lenta.ru إلى أن شركة التأمين الأكبر في أوروبا Allianz أعربت عن رأيها في 14 مارس بأن الفقاعة في سوق بيتكوين ستنفجر عاجلا أم آجلا. وتعتقد إدارة شركة التأمين أن التكلفة الحقيقية لبيتكوين تساوي صفرا.

من جهته حذر بنك Goldman Sachs الاستثماري في 13 مارس من أن تكلفة بيتكوين ستهبط في المستقبل القريب إلى ما دون أدنى مستويات شهر فبراير. مرجحا انخفاض قيمتها لتصل إلى 5 آلاف دولار. وكان سعر العملة الافتراضية، وصل في ديسمبر 2017 أعلى مستوى في التاريخ إلى ما يقرب من 20 ألف دولار لكن في أوائل عام 2018 بدأت جميع العملات الافتراضية بالانخفاض بحدة ليستقر سعر بتكوين عند مستوى ثمانية آلاف دولار.