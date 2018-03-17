أمريكا توقف رحلات المروحيات "بدون أبواب" بعد حادث نيويورك

بعدما أسفر حادث تحطم مروحية عن مقتل 5 أشخاص في نيويورك أمرت هيئة الطيران في الولايات المتحدة بوقف رحلات المروحيات "بدون أبواب" بأثر فوري يوم الجمعة. وتوفي الركاب الخمسة عندما سقطت المروحية في المياه بين حيي مانهاتن وكوينز بمدينة نيويورك ليلة الأحد الماضي. واضطر غواصو الانقاذ إلى الغوض حتى عمق 15 مترا في نهر "ايست ريفر" لتحرير الركاب الخمسة الذين كانوا جميعا مقيدين بقوة في الطائرة. وكان الطيار، الذي حرر نفسه وفر على متن قارب مطاطي، هو الناجي الوحيد.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن مشغلي المروحيات والطيارين والمستهلكين يجب أن يكونوا على علم بالخطر من "أجهزة التقييد الإضافية أثناء عملية الإخلاء في حالات الطوارئ" أثناء ما يسمى بالرحلات الجوية على متن المروحيات التي ليس لها أبواب. وأمرت الإدارة بالوقف الفوري لمثل هذه الرحلات وقالت إنها ستجري مراجعة شاملة خاصة بالسلامة لقواعدها التي تحكم تشغيل هذه الرحلات. ويستهدف هذا الأمر رحلات التصوير الفوتوغرافي السياحية الشعبية حيث يتم ربط الركاب في المروحية بأجهزة تقييد، بينما يترك باب الطائرة مفتوحًا لالتقاط صور للمدينة أدناه.