رئيس المجلس الأوروبي : توافق محدود حول إصلاحات منطقة اليورو

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إنه يوجد "توافق محدود" حول إصلاحات منطقة اليورو وحض قادة الاتحاد الأوروبي على التفاهم. وأوضح توسك في ملحق مرفق برسالة دعوة قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى قمتهم ببروكسل في 22 و 23 مارس أن العديد من القضايا المتعلقة بإصلاحات منطقة اليورو "تم بحثها في العديد من المناسبات وحصل بشأنها حتى الآن توافق محدود". وأضاف "من الضروري أن ينخرط قادة الاتحاد الأوروبي مباشرة (في المباحثات) ليحصل تقدم" وذلك بعد أن أشار إلى تقدم ضعيف حتى الآن من جانب وزراء مالية دول منطقة اليورو.

وأدلى توسك بتصريحه قبل لقاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بباريس لبحث المقترحات الخاصة بمستقبل الاتحاد الأوروبي قبل قمة الأسبوع القادم. ودعا ماكرون الجمعة بعد الاجتماع مع ميركل إلى خارطة طريق "واضحة وطموحة" للإصلاحات بحلول يونيو. وكان ماكرون ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر طرحا العام الماضي مقترحاتهما لإصلاح منطقة اليورو. لكن المباحثات حول إصلاح منطقة اليورو تعثرت خصوصا بسبب طول فترة تشكيل حكومة الائتلاف الجديدة في المانيا إثر الانتخابات التشريعية الألمانية في سبتمبر 2017.