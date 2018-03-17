البكر: وديتا الأخضر قد تغيران القرعة الآسيوية

بين نعيم البكر عضو لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن مباراتي المنتخب السعودي الوديتين أمام أوكرانيا وبلجيكا ستوثر نتائجها في تصنيف الأخضر للمنتخبات العالمية المنتظر صدوره من قبل الاتحاد الدولي "فيفا" في الـ 12 من نيسان (أبريل) المقبل، وقال "كذلك هذا التصنيف سيكون معتمدا في قرعة نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2019 في الإمارات".

وأضاف "تعتبر المنتخبات الخمسة الأولى في آسيا مع الإمارات المستضيف على رأس كل مجموعة في المستوى الأول، الأخضر حاليا يقع في المرتبة السادسة آسيويا لتصنيف آذار (مارس) الجاري، نتائج المباراتين الوديتين للأخضر ومنتخب الصين ستؤثر في القرعة الآسيوية".

وحول وجود المنتخب السعودي على رأس المجموعة، قال البكر "سيعطي ذلك تعزيزا لصورته المعهودة، إضافة إلى الجوانب التسويقية، تسليط الضوء الإعلامي عليه من البداية، وسيتفادى المواجهات القوية في دور الـ 16".

وأوضح البكر أن النقاط الحالية للأخضر هي 494، وقال "في حال الفوز في مباراتي أوكرانيا وبلجيكا سنصل إلى النقطة 515، أما في حال التعادل فسيكون مجموع النقاط 460، فيما ستنقص النقاط إلى 432 نقطة في حال الخسارة". من جانبه، كشف روبيرتو مارتينيز مدرب بلجيكا عن القائمة المنتظر أن تلاقي المنتخب السعودي في الـ 27 من آذار (مارس) الحالي ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وشهدت القائمة وجودا جماعيا لنجوم "الشياطين الحمر"، وعلى رأسهم إيدن هازارد مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي، كيفين دي بروين مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ودريس ميرتينز مهاجم فريق نابولي الإيطالي.

كما عاد رادجا ناينجولان متوسط ميدان روما الإيطالي إلى صفوف الفريق بعدما كان مستبعدا لأسباب تأديبية في المعسكر الأخير.

وتواجه بلجيكا المنتخب السعودي يوم 27 من مارس الحالي في بروكسل ضمن استعدادات الفريقين لمونديال روسيا 2018.

كما وجهت الدعوة لتورجان هازارد شقيق إيدن ولاعب مونشنجلادباخ الألماني إضافة إلى يانيك كاراسكو المنتقل أخيرا للدوري الصيني.

وسيكون ملعب الملك بودوان في العاصمة البلجيكية بروكسيل مقرا لمواجهة الأخضر، حيث كشف الاتحاد البلجيكي تفاصيل قيمة تذاكر المواجهة، وأن البيع بدأ أمس عن طريق الموقع الإلكتروني.

وتراوحت تذاكر مباراة الأخضر وبلجيكا بين 60 و35 يورو، وبين 20 وعشرة يورو لذوي الاحتياجات الخاصة والمرافقين والأطفال.

ويتسع ملعب الملك بودوان لـ 50.122 ألف متفرج، وهو الملعب الرئيس للمنتخب الملقب بـ "الشياطين الحمر". في المقابل، أعلن الأوكراني أندريه شفشينكو مدرب منتخب بلاده عن القائمة المنتظر أن تواجه المنتخب السعودي أيضا في معسكر الأخير في ماربية الإسبانية التحضيري لمونديال روسيا، حيث ضمت القائمة 18 لاعبا في الدوري المحلي، وستة لاعبين محترفين في الدوريات الأوروبية، يتقدمهم أوليكساندر زينشينكو لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وأندريه يارمولنكو مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني. ويستضيف ملعب بلدية ماربيا الذي يتسع لـ 7300 مشجع في الـ 23 من آذار (مارس) الجاري المواجهة، حيث لم يعلن قيمة تذاكر المباراة حتى أمس.