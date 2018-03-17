السماح بإنشاء شركات للتخليص الجمركي .. والتطبيق مايو المقبل

اعتمد أحمد الحقباني؛ مدير عام الجمارك السعودية، دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي المكون من 23 مادة تتضمن السماح بإنشاء شركات للتخليص الجمركي لأول مرة، ليحل محل الدليل السابق.

وأكد لـ "الاقتصادية" عيسى العيسى؛ المتحدث باسم مصلحة الجمارك السعودية، أنه تم اعتماد الدليل وفقا لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، وحددت مصلحة الجمارك السعودية، 6 مايو المقبل، موعدا لتطبيق دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي الجديد.

واشترطت مواد الدليل للحصول على رخصة تخليص جمركي للمؤسسات والشركات، تقديم ضمان مصرفي غير مشروط أو شيك مصرفي مصدق باسم مدير عام الجمارك ضمانا للرخصة بمبلغ 200 ألف ريال.

أما شروط الحصول على رخصة التخليص الجمركي للأفراد، فتضمنت تقديم شيك مصرفي مصدق أيضا بمبلغ قدره 300 ألف ريال ضمانا للرخصة.

وأكد الدليل أنه يتطلب للحصول على رخصة التخليص الجمركي للأفراد، أن يتقدم الفرد لمصلحة الجمارك عبر البوابة الإلكترونية للجمارك بطلب الموافقة على منحه رخصة تخليص جمركي، ويشترط في المتقدم أن يكون سعوديا أو من مواطني دول الخليج بموجب الهوية الوطنية ومقيما في المملكة، وأن يكون بالغا من العمر 21 عاما، وحاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويستثنى من شرط المؤهل التعليمي الحاصلون على الرخصة قبل صدور هذا الدليل، وأن يكون قادرا بنفسه على مزاولة أعمال التخليص الجمركي.

وذلك علاوة على تقديم ما يثبت تفرغه للعمل بالرخصة بحيث لا يكون طالبا أو موظفا حكوميا أو موظفا في القطاع الخاص، إلا أن يقدم موظف القطاع الخاص خطاب عدم ممانعة من جهة العمل موقّعا من المسؤول الأول أو المدير التنفيذي للقطاع، واجتياز المقابلة الشخصية.

كما يشترط عدم مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير، حيث لا يحق للمخلص الجمركي الحاصل على رخصة التخليص الجمركي للأفراد الجمع بين مزاولة مهنة التخليص الجمركي ومزاولة تجارة الاستيراد والتصدير سواء كان ذلك لحسابه أو لحساب الغير.