أسعار النفط تقفز وبرنت يسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين

قفزت أسعار النفط اليوم الجمعة دافعة عقود إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مع صعود الأسهم الأمريكية وقيام المستثمرين بمشتريات لتغطية المراكز قبل عطلة نهاية أسبوع.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.09 دولار، أو 1.67 بالمئة لتبلغ عند التسوية 66.21 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 66.42 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ الثامن والعشرين من فبراير شباط.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.15 دولار، أو 1.88 بالمئة، لتغلق عند 62.34 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى 62.54 دولار وهو أعلى مستوى منذ السابع من مارس آذار.

وتنهي عقود برنت الأسبوع على مكاسب قدرها 1 في المئة بينما ارتفعت عقود الخام الأمريكي 0.4 بالمئة على مدى الاسبوع.

