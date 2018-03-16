ولي العهد: ندعم مصالح الشعب الفلسطيني.. والسعودية أقدم حليف لأمريكا

أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن العلاقات السعودية الأمريكية "تاريخية" وتعود إلى أكثر من 80 عاما، واصفا المملكة بأنها أقدم حليف للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال حديث ولي العهد لقناة CBS ضمن برنامج "60 دقيقة"، بمناسبة زيارته المرتقبة للولايات المتحدة الأمريكية. ونشر موقع القناة مقتطفات من الحوار المطول الذي أجرته مع ولي العهد.

وشدد ولي العهد خلال اللقاء، على أن المملكة تركز كل جهودها لدفع عملية السلام للجميع، ردا على سؤال بشأن قرار الرئيس الأمريكي ترمب بنقل سفارة بلاده إلى القدس وتأثير ذلك على عملية السلام.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تحاول ألا تركز على أي شيء يمكن أن يوجد التوتر، مشيرا إلى أن من طبيعته دائما أن يكون إيجابيا.

وقال، "أحاول التركيز على الأشياء التي تدعم مصالح الشعب الفلسطيني ومصلحة الجميع"، ومن المقرر أن تذاع مقابلة ولي العهد يوم 18 آذار (مارس).

وفي مقتطفات سابقة نشرها الموقع، قال ولي العهد، "إذا قامت إيران بتطوير قنبلة نووية فسوف نقوم بنفس الشيء"، مؤكدا "أن إيران ليست منافسا للسعودية وجيشها ليس من أقوى خمسة جيوش في العالم، كذلك الاقتصاد السعودي أكبر من الاقتصاد الإيراني وإيران بعيدة كل البعد عن مقارنتها بالسعودية".

وأضاف ولي العهد، "آية الله خامنئي هو هتلر الجديد في الشرق الأوسط؛ لأنه يريد التمدد في المنطقة ونشر مشروعه وأفكاره في العالم كما فعل هتلر بالضبط وكثير من الدول الأوروبية لم تنتبه لما سيفعله هتلر حتى فعل ما فعله في العالم، وأنا لا أريد أن يحدث هذا الأمر في الشرق الأوسط".