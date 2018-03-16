ارتفاع السحوبات النقدية 2 % خلال يناير .. 62.2 مليار ريال

ارتفعت قيمة السحوبات النقدية في شهر يناير من العام الجاري 2018 إلى نحو 62.22 مليار ريال، مقارنة بـ 61.14 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2017، مسجلة نموا نسبته 2 في المائة بما يعادل 1.08 مليار ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد بلغ متوسط السحب اليومي النقدي نحو 2.01 مليار ريال يوميا، علما أن السحوبات تكون من الصرافات الآلية "مدى" وسحوبات من المصارف.

وشكلت السحوبات النقدية من الصرافات الآلية "مدى" النسبة الأكبر من مجموع السحوبات النقدية في شهر يناير، إذ بلغت نحو 34.50 مليار ريال مشكلة نحو 55 في المائة من مجموع السحوبات.

أما السحوبات من المصارف، فقد بلغت قيمتها نحو 27.72 مليار ريال مشكلة نحو 45 في المائة من مجموع السحوبات النقدية لشهر يناير.

وتراجعت السحوبات النقدية من الصرافات الآلية في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بنسبة 6 في المائة، في حين ارتفعت قيمة السحوبات النقدية التي تمت عبر المصارف بنسبة 14 في المائة.

ويعود سبب ارتفاع السحوبات النقدية من المصارف على السحوبات النقدية من الصرافات الآلية إلى حجم المبالغ الكبيرة التي يتم سحبها عبر المصارف، حيث بحسب أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي، لا يتم سحب عبر الصرافات الآلية أكثر من خمسة آلاف ريال يوميا لكل عميل، بينما إذا رغب العميل في سحب مبالغ أكبر يتوجه إلى المصارف.

على صعيد آخر، بلغ عدد عمليات السحوبات النقدية التي تمت خلال شهر يناير 2018 نحو 177.9 مليون عملية، مسجلة نموا نسبته 7 في المائة.

وشكل عدد عمليات السحوبات النقدية من المصارف النسبة الأكبر من مجموع عمليات السحوبات النقدية، بنحو 59 في المائة من مجموع عدد العمليات، بينما السحوبات التي تمت عبر الصرافات الآلية نحو 41 في المائة.

وارتفع عدد عمليات السحوبات النقدية من المصارف بنسبة 12 في المائة مقارنة بعددها في شهر يناير من 2017، بينما عدد عمليات السحوبات النقدية عبر الصرافات الآلية فقد ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت 1 في المائة.

وبلغ متوسط عملية السحب الواحدة للصرافات الآلية نحو 475 ريالا خلال شهر يناير 2018، بينما عبر الصرافات الآلية فقد بلغ متوسط كل عملية نحو 263 ريالا، بهذا يصبح متوسط عملية السحب الواحدة للمجموع الكلي نحو 350 ريالا.

من جهة أخرى، بلغ عدد الصرافات الآلية التي أصدرتها المصارف خلال شهر يناير 2018 نحو 353.74 ألف بطاقة، ليصبح مجموع البطاقات التي أصدرتها المصارف بنهاية شهر يناير 2018 نحو 28.76 مليون بطاقة.

*وحدة التقارير الاقتصادية