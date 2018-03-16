"نمو" تتراجع 3 % .. فقدت 93 نقطة

تراجعت السوق الموازية "نمو" في نهاية الأسبوع 3 في المائة، حيث فقدت 93 نقطة.
وافتتحت السوق الموازية "نمو" الأسبوع عند 3117 نقطة ارتفعت في جلستين وتراجعت في البقية. كانت أدنى نقطة عند 3004 نقاط، وجاء الإغلاق عند 3023 نقطة فاقدة 93 نقطة بنسبة 3 في المائة.
وارتفعت قيم التداول 44 في المائة بنحو ثلاثة ملايين ريال لتصل إلى 9.9 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 8 في المائة بنحو 32 ألف سهم لتصل إلى 424 ألف سهم، أما الصفقات فارتفعت 16 في المائة بنحو 110 صفقات لتصل إلى 783 صفقة.
أسواق الأسهم- السعودية
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