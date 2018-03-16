الأسهم السعودية عند أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2015

زادت الأسهم السعودية من وتيرة ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي لتغلق عند 7737 نقطة في أعلى مستوى منذ أغسطس 2015 رابحة نحو 182 نقطة بنسبة 2.4 في المائة.

وجاء الأداء متوافقا مع التقرير السابق حيث أشير إلى اتجاه السوق نحو مستويات 7700 نقطة، كما يعد أداء السوق مشجعا حيث حافظت على معظم المكاسب مع نمو في أحجام التداول لتكسر وتيرة التراجع في نشاط السوق منذ نهاية العام الماضي.

لكن التغيرات التي قد تطرأ على معدلات الفائدة بين المصارف "السايبر" ستزيد من تكاليف الديون على الشركات، ما يزيد من الأعباء المالية التي ستضغط على الربحية للشركات ذات مديونية عالية، كما أنها ستزيد على المحافظ الاستثمارية، ما يدفعها إلى تحقيق عوائد أعلى أو التخارج من السوق والاتجاه نحو العوائد الخالية من المخاطر.

ولا يزال كثير من الشركات لم يعلن عن نتائجه المالية، كما أن السوق في نهاية الربع الأول وهو ما يبقي حالة من الترقب لنتائج الشركات خاصة لقياس أثر الإصلاحات الاقتصادية في الشركات خاصة ضريبة القيمة المضافة.

واتجاه مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، نحو إلغاء اتفاقية إعادة الشراء لآجال تزيد عبى سبع ليال ومن ثم رفع "الريبو" و"الريبو العكسي" يرفع أسعار الفائدة بين المصارف إلى مستوى يفوق عن مثيله في الدولار، وذلك الاتجاه قد يقلق المستثمرين في السوق مستقبلا خاصة مع اتجاه البنك المركزي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة، ما يعني تزايد وتيرة الرفع محليا خلال العام الجاري، وذلك يحد من قدرة السوق على تحقيق مستويات أعلى، نظرا لإمكانية تحقيق عوائد أفضل من السوق من خلال الودائع وسوق الدين، ما لم تستطع الشركات أن تحقق نموا فوق المتوقع وتحسن من ربحية وعوائد السوق.

ويعد ثبات السوق فوق مستويات 7650 نقطة تشكل دعما يعزز من فرص السوق للوصول إلى مستويات 7900-8000 نقطة.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر الأسبوع عند 7562 نقطة، ارتفع في جلستين وتراجع في البقية. لم يحقق خسائر أسبوعية بينما كانت أعلى نقطة عند 7839 نقطة رابحا 3.7 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 7744 نقطة رابحا 182 نقطة بنسبة 2.4 في المائة.

وارتفعت قيم التداول 44 في المائة بنحو 7.2 مليار ريال لتصل إلى 23.6 مليار ريال، بمعدل 40 ألف ريال للصفقة، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 54 في المائة بنحو 340 مليون سهم لتصل إلى 964 مليون سهم، بمعدل تدوير 1.9 في المائة. وزادت الصفقات 34 في المائة بنحو 151 ألف صفقة لتصل إلى 591 ألف صفقة.



أداء القطاعات



تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية واستقرار "الاستثمار والتمويل". تصدر المتراجعة "التأمين" بنسبة 1.7 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.6 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنسبة 0.5 في المائة، مقابل ارتفاع قطاع "إنتاج الأغذية" بنسبة 8.8 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 5.6 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 4.8 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 32 في المائة بقيمة 7.5 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 25 في المائة بقيمة 5.8 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 11 في المائة بقيمة 2.6 مليار ريال.



أداء الأسهم



كان سهم "بتروكيم" الأكثر ارتفاعا بنسبة 28 في المائة ليغلق عند 25.86 ريال، يليه "مجموعة السعودية" بنسبة 15 في المائة ليغلق عند 23.34 ريال، وحل ثالثا "صافولا" بنسبة 13 في المائة ليغلق عند 41.83 ريال.

وتصدر المتراجعة "تكافل الراجحي" بنسبة 13 في المائة ليغلق عند 67.80 ريال، يليه "ملاذ للتأمين" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 16.38 ريال، وحل ثالثا "سلامة" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 27.25 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 3.2 مليار ريال بنسبة 13 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 10 في المائة بقيمة 2.5 مليار ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 9 في المائة بقيمة 2.2 مليار ريال.



*وحدة التقارير الاقتصادية