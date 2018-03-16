أمريكا تعارض فرض ضرائب إضافية على عمالقة الإنترنت والعالم الرقمي 

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن أن "بلاده تعارض بشدة فرض ضريبة مختلفة على عمالقة الإنترنت والعالم الرقمي"، في بيان نشر بعد صدور تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس.

وقال منوتشن "تعارض الولايات المتحدة بشدة مقترحات بعض الدول بفرض ضريبة خاصة على عمالقة الإنترنت"، وأضاف "بعض هذه الشركات بين أهم المساهمين في النمو الاقتصادي وإيجاد وظائف في الولايات المتحدة".

وتابع "فرض ضرائب جديدة قد يشل النمو وينعكس سلبا على العمال والمستهلكين".

ونشرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اليوم الجمعة قبل اجتماع لوزراء المال في مجموعة العشرين في الأرجنتين تقريرا حول طريقة فرض ضرائب على عمالقة الإنترنت لكنها لاحظت غياب إجماع دولي في هذا الخصوص.

وقال الوزير "أنه يدعم تعاونا دوليا لإيجاد حل للتحديات الضريبية التي يثيرها الاقتصاد الحديث".

وكان قد حذر أمس الخميس من أن أي تعديل ضريبي "يجب أن يشمل كل قطاعات الصناعة" وليس "استهداف عمالقة الإنترنت تحديداً"، وأضاف أن "ذلك سيعتبر تمييزا يضر بنموها".

وتنوي المفوضية الأوروبية بضغط من فرنسا، فرض ضرائب أكبر على عمالقة الإنترنت المتهمة بتطبيق ممارسات تجارية استغلالية، ويستهدف هذا المشروع المجموعات الكبرى كمحرك البحث جوجل وفيسبوك وتويتر التي تجني أرباحها من بيانات مستخدميها.