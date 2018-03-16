الروبل الروسي يهبط لأدنى مستوى في شهر متضررا من التوترات مع الغرب

هبط الروبل الروسي إلى أدنى مستوى في شهر اليوم الجمعة مع تضرر العملة الروسية من تصاعد التوترات بين موسكو والغرب.

وبحلول الساعة (15:15 بتوقيت جرينتش) هبط الروبل 0.6 بالمئة إلى 57.78 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى منذ الرابع عشر من فبراير.

ولم يتأثر الروبل تأثرا يذكر بالانتخابات الرئاسية في روسيا المقرر إجراؤها يوم الأحد، والتي لا يواجه فيها الرئيس فلاديمير بوتين تحديا حقيقيا.

ويخشى المستثمرون مزيدا من التدهور في علاقات روسيا مع الغرب، بعد تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا في الرابع من مارس.