واردات ألمانيا من الغاز الطبيعي ترتفع 13% في يناير

أظهرت بيانات من مكتب احصاءات التجارة الألماني (بافا) اليوم الجمعة أن حجم واردات ألمانيا من الغاز الطبيعي ارتفع 8.9 بالمئة على أساس سنوي في يناير، في حين زادت قيمتها 13 بالمئة بفعل صعود أسعار الغاز بالتوازي مع أسعار النفط الخام.

وأشارت البيانات إلى أن فاتورة واردات الغاز لشهر يناير بلغت 2.3 مليار يورو (2.8 مليار دولار) مقارنة مع ملياري يورو في الشهر نفسه من العام الماضي.

وتستورد ألمانيا الغاز بشكل أساسي من روسيا والنرويج وهولندا وبريطانيا والدنمرك.