إنتاج أمريكا الصناعي يرتفع في فبراير بفضل نمو الصناعات التحويلية والتعدين

قفز الإنتاج الصناعي الأمريكي 1.1 بالمئة في فبراير، وهي أكبر زيادة في أربعة أشهر، بفضل تعافي قطاع التشييد وزيادة في إنتاج حقول النفط والغاز والمناجم في البلاد.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تقريره الشهري إن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية زاد 1.2 بالمئة في أكبر زيادة منذ أكتوبر.

كان خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا زيادة الإنتاج الصناعي 0.3 بالمئة، وجرى تعديل الإنتاج لشهر يناير بالخفض ليشير إلى هبوط قدره 0.3 بالمئة مقارنة مع انخفاض بنسبة 0.1 بالمئة في القراءة السابقة.

ويشمل مقياس البنك المركزي الأمريكي للقطاع الصناعي الصناعات التحويلية والتعدين ومرافق الكهرباء والغاز.

وجاءت الزيادة في الإنتاج لشهر فبراير مدفوعة بزيادة بنسبة 2.3 بالمئة في لوازم البناء وتعافي إنتاج المعدات التجارية والذي تعثر في الأشهر الثلاثة السابقة.

وفي الإثني عشر شهرا حتى فبراير زاد مجمل الإنتاج الصناعي 4.4 بالمئة.

