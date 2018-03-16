فرنسا وألمانيا ستقدمان خارطة طريق لإصلاح منطقة اليورو بحلول يونيو

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم الجمعة إن "فرنسا وألمانيا اتفقتا على تقديم خارطة طريق لإصلاح منطقة اليورو قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها في يونيو حزيران القادم".

وكانت باريس وبرلين تأملان أصلا في تقديم رؤية مشتركة لتعزيز التكامل داخل تكتل العملة الموحدة بحلول الشهر الجاري، لكن الصعوبات التي واجهتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في تشكيل ائتلاف عطلت تحقيق هذا الأمر.

وقال لومير أيضا إن "فرنسا وألمانيا ستستأنفان العمل بشأن تقريب القواعد في البلدين المتعلقة بحساب ضرائب الشركات".