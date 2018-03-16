أسهم أمريكا ترتفع بدعم قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت عند الفتح اليوم الجمعة، بدعم من أسهم قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية، مع تقييم المستثمرين للاضطرابات التي تشهدها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وتأثير الرسوم الأمريكية على الاقتصاد العالمي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 16.59 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 24890.25 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.18 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 2753.51 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 20.81 نقطة أو 0.28 بالمئة إلى 7502.55 نقطة.