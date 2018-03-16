"جازبروم الروسية": ارتفاع صادرات الغاز 29% على أساس سنوي في 1-15 مارس

قالت شركة جازبروم الروسية اليوم الجمعة إنها "صدرت 9.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لدول خارج الاتحاد السوفيتي السابق في الفترة بين الأول والخامس عشر من مارس، بزيادة 29.4 بالمئة على أساس سنوي".

وذكرت الشركة أن "إنتاجها من الغاز زاد بنسبة 17.6 بالمئة إلى 22.6 مليار متر مكعب".