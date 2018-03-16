أسعار الذهب ترتفع بدعم مخاوف سياسية وتراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بدعم من انخفاض الدولار ومن الطلب على الملاذات الآمنة في ظل المخاوف السياسية الأمريكية والتوتر بين بريطانيا وروسيا. غير أن التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل حدت من مكاسب المعدن الأصفر. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1317.97 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0821 بتوقيت جرينتش. ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل ليستقر عند 1317.80 دولار للأوقية. وثار قلق المستثمرين بسبب تزايد الضبابية السياسية الأمريكية بعد مغادرة اثنين من كبار المسؤولين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وهما وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون والمستشار الاقتصادي جاري كون.

ونزل الدولار أمام الين اليوم بعد تقرير عن أن ترمب سيقيل مستشاره للأمن القومي مما أذكى المخاوف المرتبطة بالتغييرات التي شهدها البيت الأبيض في الآونة الأخيرة وتداعيات ذلك على السياسات. ويقلص انخفاض الدولار من تكلفة المعدن على حائزي العملات الأخرى. ومن المقرر أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعا لتحديد أسعار الفائدة يوم 20 مارس ويستمر يومين إذ من المتوقع أن يرفع فيه البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام. ويتأثر الذهب كثيرا بارتفاع أسعار الفائدة كونه يقلل من جاذبيته للمستثمرين لأن المعدن لا يدر فائدة. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 16.45 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.1% إلى 955.40 دولار للأوقية بينما زاد البلاديوم 0.1% إلى 987 دولارا للأوقية.