كشفت بيانات اقتصادية اليوم الجمعة تراجع معدل تضخم أسعار الجملة في ألمانيا الشهر الماضي بعد تسارع وتيرته في يناير الماضي.

وذكر مكتب الاحصاء الألماني أن أسعار الجملة ارتفعت في فبراير الماضي بنسبة سنوية تبلغ 2ر1 بالمئة مقابل 2 بالمئة في يناير.

وارتفعت أسعار المواد الخام والمعادن والمنتجات شبه المصنعة بنسبة سنوية تبلغ 8ر4 بالمئة في فبراير، فيما ارتفعت أسعار المواد الكيماوية بنسبة 6ر9 بالمئة.

وعلى اساس شهري، انخفضت أسعار الجملة في فبراير بنسبة 3ر0 بالمئة مقارنة بشهر يناير عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 9ر0 بالمئة.