أسهم أوروبا تستقر صباحا والمؤشر ستوكس يتجه لخسارة أسبوعية

سجلت الأسهم الأوروبية أداء خافتا في بداية التعاملات اليوم الجمعة حيث عرقلت تأخيرات في البورصة تداول الأسهم الألمانية، لكن سهم مجموعة نيكس سجل تحركا كبيرا بعد عرض استحواذ.

وبحلول الساعة 0822 بتوقيت جرينتش استقر المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأرووبية بالنسبة المئوية، ويتجه لتكبد خسارة طفيفة في أسبوع هيمنت عليه التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ولم يفتح المؤشر داكس الألماني، وتأخر التداول أيضا في أسهم هيلثينيرز التابعة لسيمنس.

وانصب التركيز في أسواق الأسهم الأوروبية مجددا على إبرام الصفقات، حيث صعد سهم مجموعة نيكس لإدارة البورصات أكثر من 33 بالمئة ليتصدر قائمة الأسهم المدرجة على المؤشر ستوكس بعد عرض استحواذ مبدئي من مجموعة سي.إم.إي لإدارة البورصات ومقرها الولايات المتحدة.

وقفز سهم ألتيس 5.7 بالمئة بعد إعلان نتائج الشركة، إذ قالت المجموعة المثقلة بالديون إنها ترى بوادر تعاف في السوق الفرنسية.

لكن سهم مجموعة بيركلي البريطانية لبناء المنازل هبط 5.6 بالمئة.

وعند الافتتاح، تراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 بالمئة بينما استقرار كاك 40 الفرنسي.