أستراليا تحذر من إعصار في مدينة داروين وشمال البلاد

أصدرت السلطات الأسترالية اليوم، تحذيرًا من إعصار في مدينة داروين وأجزاء أخرى من شمال البلاد.

وقال مكتب الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يصطدم إعصار "ماركوس"، وهو من الدرجة الأولى في وقت مبكر من يوم غد برياح تصل سرعتها إلى 95 كيلومترًا في الساعة، مما قد يتسبب في هطول أمطار غزيرة وحدوث أمواج مد مدمرة.

وتم بالفعل وضع الجزر النائية شمال داروين على نظام التحذير من الأعاصير. ومن المتوقع أن يمضي الإعصار إلى الجنوب الغربي على طول الساحل الشمالي لأستراليا.