المؤشر نيكي ينخفض 0.33% في بداية التعامل بطوكيو

انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.
وهبط نيكي 0.33 في المئة إلى 21876.53 نقطة كما نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.21 في المئة إلى 1747.27 نقطة.
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