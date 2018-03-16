«ساما» ترفع الفائدة 0.25 % .. زادت «الريبو» لأول مرة في 9 سنوات





رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أسعار الفائدة بنسبة 0.25 في المائة، حيث ارتفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" من 200 نقطة أساس "2 في المائة" إلى 225 نقطة أساس "2.25 في المائة"، ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" من 150 نقطة أساس "1.5 في المائة" إلى 175 نقطة أساس "1.75 في المائة".

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن هذه أول مرة ترفع فيها مؤسسة النقد معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو"، خلال أكثر من تسع سنوات، حيث كان المعدل 4.9 في المائة عام 2008 فيما ظلت عند مستوى 2 في المائة "200 نقطة أساس" منذ عام 2009 حتى نهاية قبل صدور القرار أمس الخميس.

وقالت المؤسسة في بيان، أمس، "إن قرارها يأتي استمراراً لنهج المؤسسة في تعزيز الاستقرار النقدي بالنظر إلى التطورات المحلية والعالمية الراهنة"، مبينة أن القرار يسري مفعوله فورا.

وسعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي"، هو سعر الفائدة التي تحصل عليها المصارف عند إيداع أموالها لدى مؤسسة النقد. وبقي معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس خلال يناير الماضي عند نفس مستويات شهر ديسمبر الذي سبقه، البالغة 1.5 في المائة.

وكانت "مؤسسة النقد" قد رفعت معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس ثلاث مرات العام الماضي، تزامنا مع رفع البنك الفيدرالي الأمريكي نتيجة لربط الريال بالدولار منذ أكثر من 30 عاما، إلا أن مؤسسة النقد رفعت معدل اتفاقيات إعادة الشراء ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس هذه المرة بدون قرار من البنك الفيدرالي الأمريكي.

ورفعت المؤسسة معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس، من 0.75 في المائة إلى 1 في المائة خلال شهر آذار (مارس) 2017، ثم إلى 1.25 في المائة خلال شهر حزيران (يونيو)، ثم إلى 1.5 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، إلا أنها أبقت على معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند نفس مستوياته دون تغير لتسع سنوات على التوالي عند 2 في المائة.

وفي شهر يناير 2018، ظل معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند نفس مستوياته لتسع سنوات متتالية، البالغ 2 في المائة.

وسعر اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو"، هو سعر الإقراض من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للمصارف السعودية.

يذكر أن متوسط أسعار الفائدة بين المصارف السعودية "السايبور" قد ارتفع على الودائع بالريال لمتوسط ثلاثة أشهر إلى 1.8929 في المائة خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، مقابل 1.8735 في المائة في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2017.

ووفقا للتحليل، فمتوسط أسعار الفائدة بين المصارف السعودية خلال شهر يناير 2018، يعد الأعلى في 11 شهرا، أي منذ شهر شباط (فبراير) 2017 البالغ حينها 1.8983 في المائة.

وخلال الـ 11 عاما الماضية من 2007 حتى نهاية 2017، سجل متوسط أسعار الفائدة بين المصارف السعودية، أعلى مستوياته عام 2007 عند 4.9051 في المائة، و3.2846 في المائة عام 2008.

واستقر دون الـ 1 في المائة من عام 2009 حتى نهاية 2015، بينما تجاوز 2 في المائة "2.0662 في المائة" في عام 2016، قبل أن يتراجع دون 2 في المائة، عند 1.8117 في المائة العام الماضي 2017.

*وحدة التقارير الاقتصادية