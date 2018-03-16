«الإسكان»: إطلاق 21.7 ألف منتج سكني وتمويلي الشهر الجاري

أطلقت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الدفعة الثالثة من برنامج "سكني" لعام 2018، بإجمالي يصل إلى 21727 منتجا سكنيا وتمويليا، تتوزع على جميع مناطق المملكة، ضمن مستهدفات البرنامج خلال العام الجاري والبالغة 300 ألف، ليصبح مجموع ما تم تخصيصه خلال الأشهر الثلاثة الأولى 61722 منتجا سكنيا وتمويليا.

وأوضحت الوزارة خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس، تفاصيل المنتجات السكنية وتوزيعها الجغرافي، مشيرة إلى أن هذه الدفعة تشمل تخصيص 6296 وحدة سكنية تحت الإنشاء "البيع على الخريطة"، بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، موزعة على الرياض بواقع 232 وحدة، ومكة المكرمة 5401، المنطقة الشرقية 663 وحدة.

كما تشمل الدفعة 8300 قرض عقاري من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع المصارف والمؤسسات التمويلية موزعة على جميع مناطق المملكة، وتشمل 2189 في منطقة الرياض، ومكة المكرمة بـ 1346، المدينة المنورة بـ 706، القصيم بـ 724، المنطقة الشرقية بـ 1014، عسير بـ 609. تبوك بـ 299، حائل بـ 308، الحدود الشمالية بـ 234، جازان بـ 169، نجران بـ 311، الباحة بـ 163، الجوف بـ 228. إضافة إلى توزيع الأراضي والبالغ عددها 5347 قطعة أرض موزعة على، مكة المكرمة 414، المدينة المنورة 2000، جازان 2299، حائل 80، الحدود الشمالية 554.

كما اشتملت الدفعة على عدد من الوحدات الجاهزة البالغة 1784، في مناطق الرياض 787، القصيم 136، المنطقة الشرقية 93، جازان 768، إضافة إلى 5347 أرضا مطورة تتوزع في خمس مناطق هي المدينة المنورة بواقع 2000 أرض، وجازان 2299، والحدود الشمالية 554، ومكة المكرمة 414، وحائل 80 أرضا، جميعها تقدم بشكل مجاني للمستفيدين.