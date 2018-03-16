«وكالة الطاقة» ترفع توقعات الطلب إلى 99.3 مليون برميل يوميا في 2018

توقعت وكالة الطاقة الدولية تسارع نمو الطلب العالمي على النفط في العام الحالي، لكن الإمدادات ما زالت تنمو بوتيرة أسرع، ما يؤدي إلى زيادة المخزونات في الربع الأول من العام الحالي.

وبحسب "رويترز"، رفعت وكالة الطاقة التي تتخذ من باريس مقرا لها توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2018 إلى 99.3 مليون برميل يوميا من 97.8 مليون برميل يوميا في 2017.

وزادت مخزونات النفط التجارية في الدول الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في كانون الثاني (يناير) للمرة الأولى في سبعة أشهر إلى 2.871 مليار برميل، وهو ما يزيد بمقدار 53 مليون برميل على متوسط خمسة أعوام. وقالت الوكالة، التي تقدم المشورة للحكومات الغربية بشأن سياسات الطاقة، إن زيادة مخزونات كانون الثاني (يناير) 18 مليون برميل فوق مستوى كانون الأول (ديسمبر) تقترب من نصف حجم الزيادة المشهودة عادة في مثل هذا الوقت من العام.

لكن الوكالة أشارت إلى أن فنزويلا، التي تعاني أزمة اقتصادية خفضت إنتاجها النفطي نحو 50 في المائة في عامين إلى مستويات متدنية لم تشهدها في أكثر من عشر سنوات، قد تُسبب انخفاضا جديدا في المخزونات.

ووفقا لوكالة الطاقة الدولية فإن "الإمدادات من فنزويلا تواجه بوضوح انخفاضا متسارعا محتملا وبدون أي تغيير يعوض ذلك من منتجين آخرين فقد يكون البلد الواقع في أمريكا اللاتينية العنصر الأخير الذي يدفع السوق بحسم نحو النقص".

وفي محاولة لتصريف المخزونات تطبق منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون منهم روسيا اتفاقا لخفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا منذ كانون الثاني (يناير) 2017 حتى نهاية 2018.