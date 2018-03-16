«نمو» ترتفع بشكل طفيف مع هبوط السيولة دون مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" لتكسب نقطتين وتغلق عند 3023 نقطة، وتراجعت السيولة 74 في المائة بنحو 2.784 مليون ريال لتصل إلى 980 ألف ريال، بمعدل 6.2 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 50 في المائة بنحو 46 ألف سهم لتصل إلى 46 ألف سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.28 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 2.5 في المائة بنحو أربع صفقات لتصل إلى 158 صفقة. وارتفعت ثلاثة أسهم تصدرها "الصمعاني" بنسبة 0.9 في المائة ليغلق عند 64 ريالا، يليه "بحر العرب" بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند 11.44 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 0.3 في المائة. وتصدر المتراجعة "العمران" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 16 ريالا، يليه "الكثيري" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 24 ريالا، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 15.30 ريال. وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 439 ألف ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 199 ألف ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بقيمة 173 ألف ريال.