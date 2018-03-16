الأسهم السعودية تزيد وتيرة تراجعها مع استمرار عمليات البيع لجني الأرباح

زادت الأسهم السعودية وتيرة تراجعها مع انخفاضها للجلسة الثالثة على التوالي واستمرار عمليات البيع لجني الأرباح في بعض الأسهم القيادية. وأغلق المؤشر عند 7744 نقطة فاقدا 30 نقطة بنسبة 0.4 في المائة، رغم سلسلة التراجع إلا أنه لم يفقد حتى الآن المكاسب المحققة في جلسة الإثنين الماضي التي كسب فيها أكثر من 1 في المائة، ما يظهر انخفاض حدة التراجع.

وكانت أدنى نقطة عند 7711 نقطة وهي قريبة من مستويات الدعم التي أشير إليها في التقرير السابق 7700 نقطة، وارتدت السوق من عند تلك المستويات مع زيادة في السيولة وتقليص نحو نصف الخسائر في نهاية الجلسة، ما يظهر نشاط المشترين ووجود محافظ تقتنص الفرص، خاصة في الأسهم المرشح انضمامها إلى المؤشرات الدولية. حتى الآن لم تظهر السوق اتجاها واضحا للمدى القصير حيث إن جلسة أمس تميل نحو الإيجابية في قراءة تداولات مطلع الأسبوع، إلا أن تطورات الأسواق العالمية خلال الإجازة الأسبوعية وقرار مؤسسة النقد برفع معدل اتفاقية إعادة الشراء واتفاقية إعادة الشراء المعاكس قد يكون له أثر سلبي في السوق من خلال ارتفاع أسعار الفائدة بين المصارف، التي تزيد من تكلفة الديون.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 7775 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 7711 نقطة فاقدا 0.8 في المائة، في نهاية الجلسة عوضت السوق نصف الخسائر لتغلق عند 7744 نقطة فاقدة 30 نقطة بنسبة 0.4 في المائة. وارتفعت السيولة 8 في المائة بنحو 352 مليون ريال لتصل إلى 4.5 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 37 ألف ريال. بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 10 في المائة بنحو 17 مليون سهم متداول لتصل إلى 177 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.34 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 14 في المائة بنحو 15 ألف صفقة إلى 120 ألف صفقة.



أداء القطاعات



ارتفعت خمسة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 0.4 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.3 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 0.2 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "التأمين" بنسبة 4 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.6 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 0.95 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 28 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 25 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 13 في المائة بقيمة 598 مليون ريال.



أداء الأسهم



تصدر المرتفعة "إكسترا" بنسبة 5.5 في المائة ليغلق عند 70.85 ريال، يليه "أسمنت ينبع" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 31.44 ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 10.67 ريال. وفي المقابل تراجعت ثلاثة أسهم بالنسبة القصوى، جاء سهم "سلامة" في صداراتها لتغلق عند 27.25 ريال، يليه "تكافل الراجحي" لتغلق عند 67.80 ريال، وحل ثالثا "ملاذ للتأمين" لتغلق عند 16.38 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 635 مليون ريال بنسبة 14 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 502 مليون ريال بنسبة 11 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 471 مليون ريال بنسبة 10 في المائة.

*وحدة التقارير الاقتصادية