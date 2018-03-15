الذهب يتراجع مع صعود الدولار لكن توترات سياسية تحد من الخسائر

هبطت أسعار الذهب اليوم الخميس تحت ضغط من صعود الدولار، لكن توترات بين بريطانيا وروسيا قلصت خسائر المعدن النفيس بعد يوم من تسجيله أعلى مستوى في أسبوع.

وارتفع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، مع انتظار المتعاملين اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع القادم، ونصب أعينهم بيانات أظهرت انخفاض عدد الطلبات الجديدة لإعانة البطالة الأسبوع الماضي.

وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.6 في المئة إلى 1316.25 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في السوق الأمريكي، بعدما سجل أعلى مستوياته في أسبوع أمس الأربعاء.

وانخفضت العقود الأمريكية للذهب تسليم أبريل 0.6 بالمئة أيضا لتبلغ عند التسوية 1317.80 دولار للأوقية.

وقالت موسكو إنها سترد على قرار لندن طرد 23 دبلوماسيا روسيا على خلفية هجوم بغاز سام استهدف عميلا روسيا مزدوجا سابقا في بريطانيا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.7 في المئة إلى 16.39 دولار للأوقية بعد أن سجلت أدنى مستوى في تسعة أيام عند 13.35 دولار.

وتراجع البلاتين 0.8 في المئة إلى 950.49 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.1 في المئة إلى 985.90 دولار للأوقية بعد أن سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى منذ أول مارس آذار عند 1006.30 دولار.

