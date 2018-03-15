الرياض تعين 4 مصارف عالمية لترتيب الإصدار المقبل من السندات الدولارية

قالت مصادر لـ"رويترز"، إن السعودية عينت كلا من "سيتي جروب" و"جولدمان ساكس" و"إتش إس بي سي" و"مورجان ستانلي"، مصارف رئيسية لترتيب الإصدار المقبل من السندات الدولارية.

وقامت المملكة أخيرا، بإعادة تمويل قرض بقيمة عشرة مليارات دولار وزيادته إلى 16 مليار دولار، وفقا لـ"رويترز".

وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم الإفصاح عن قيمة الإصدار بعد، في الوقت الذي كشف فيه مكتب إدارة الدين العام أكتوبر الماضي عن أن الحكومة تنظر فيما إذا كانت ستصدر سندات دولية بحجم كبير أو تقسيمها على عدد من الإصدارات بحجم أصغر.

يذكر أن السعودية قامت بإصدار ثلاث شرائح من السندات الدولارية منذ عام 2016، أولها بـ17.5 مليار دولار، والثانية بتسعة مليارات دولار من الصكوك، أما الإصدار الثالث فبلغ حجمه 12.5 مليار دولار.

وكان فهد السيف، رئيس مكتب إدارة الدين العام السعودي، قد أكد أن المكتب بصدد تحليل الأسواق، وترتيب أوقات الإصدارات المحلية والخارجية من السندات والصكوك، متوقعا إصدار صكوك عالمية للسعودية، وشريحة من السندات خلال النصف الأول من السنة الحالية، وكل ذلك يعتمد على وضع السوق عالميا.