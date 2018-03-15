2000 بلاغ ضد متاجر إلكترونية قلدت علامات تجارية

تلقت وزارة التجارة والاستثمار، أكثر من ألفي بلاغ خاصة ضد المتاجر الإلكترونية خلال العام الماضي 2017، شملت تقليد علامات تجارية وعدم الاسترجاع أو الاستبدال، وعدم صحة الإعلان، وتأخير تسليم منتج.

وأكد لـ"الاقتصادية" عبد الرحمن الحسين؛ المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار، مواصلة الوزارة أعمالها الرقابية على العروض التجارية والتحقق من نظاميتها ومطابقتها للواقع، ومباشرة بلاغات وشكاوى المستهلكين الواردة إليها، لافتا إلى أن الوزارة قامت بربط مركز البلاغات بشكل مباشر بضباط اتصال من جميع المتاجر الإلكترونية، بهدف تسريع عملية التواصل بشكل آني لحل الشكاوى من قبل هذه المتاجر، وفي حال عدم حل الشكوى يتم اتخاذ الإجراءات النظامية لإيقاع العقوبات المنصوص عليها

وأشار إلى أن الوزارة دعت عموم المستهلكين للتحقق من عروض وتخفيضات المتاجر والمواقع الإلكترونية في المملكة، وجودة سلعها، وسياسة الاستبدال والاسترجاع.

وذكر أنه تم التشديد على تطبيق الأنظمة على المواقع المخالفة وإيقاف أي إعلانات أو عروض ترويجية مضللة، واستدعاء المسؤولين عنها للتحقيق واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وفقا للأنظمة، ناصحا بالتعامل مع المتاجر والمواقع المعروفة والموثوقة، أو التي لديها سجل تجاري، أو المسجلة بخدمة معروف لضمان عدم تعرض المتعاملين لأي غش أو تضليل.

ونوه بأن الوزارة تحذر من بيع أو تسويق السلع والبضائع المقلدة أو المغشوشة عبر المتاجر والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعد ذلك مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية يترتب عليه عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال.

ولفت إلى أن الوزارة أطلقت خدمة "معروف" الإلكترونية، بهدف تعزيز الثقة بين المشتري والبائع والمسوق، ودعت أصحاب المتاجر الإلكترونية والمسوقين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى التسجيل في هذه الخدمة المجانية ضمن الأنشطة التي يعملون فيها، حيث تتوافر بيانات جميع المسجلين في هذه الخدمة لدى الوزارة، ما يعزز الموثوقية والمصداقية في منتجاتهم وأعمالهم.

وتمنح الوزارة السجلات التجارية في نشاطي التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني للمنشآت الراغبة في بيع وتسويق المنتجات الإلكترونية، كما يحصل أصحاب السجلات على شهادة معروف الإلكترونية، حيث بلغ عدد المتاجر المسجلة في "معروف" نحو 15 ألف متجر إلكتروني في أنشطة وخدمات متعددة.