خطة حكومية لإحلال الجمعيات الاستهلاكية بدلا من بقالات الأحياء

أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور عبدالله كدمان، رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية، أن هناك خطة حكومية تدرس لدى الجهات العليا، لإحلال الجمعيات التعاونية بدلا من البقالات المنتشرة في كل أحياء المملكة.

وقال "كدمان"، إن الخطة تستهدف إحلال السعوديين مكان الأجانب في البقالات، والمساهمة في رفع معدلات التوطين، وتخفيض الحوالات المالية إلى الخارج، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وضمان ما يباع في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، مبينا أن الخطة بدأت بمقترح من إدارة مجلس الجمعيات التعاونية، ثم طورته وزارة التجارة والاستثمار بإشراك مجلس الجمعيات التعاونية، وما زالت الاجتماعات متواصلة في هذا الشأن.

وتطرق الدكتور كدمان إلى أبرز خطط الجمعيات التعاونية في منطقة مكة المكرمة، مبينا أنها تستهدف دعم تأسيس جمعيات جديدة، وبدأت اجتماعات منذ الأسبوع الماضي، وبدأت أولى الخطوات لإنشاء جمعيتين زراعيتين، وتم رفع أوراقهما لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتسجيل.

وأضاف، أن خطط الجمعيات التعاونية في منطقة مكة المكرمة، تستهدف بناء شراكة حقيقية مع منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، عبر تبني حزمة من الترتيبات والبرامج والفعاليات التعاونية المبنية على أحدث الطرز التجارية وأفضل الممارسات العالمية التعاونية، بما يساهم ويعزز تقديم كافة أنواع الدعم التنظيمي والمالي والفني والبحثي والاستشاري للتعاونيات في المملكة، ومن أجل ترسيخ ثقافة العمل التعاوني ونشره وتنميته.

وأوضح، "تهدف الجمعيات التعاونية في المنطقة إلى تفعيل الشراكة المجتمعية في جوانب الغذاء وسلامته، وتطوير الأداء العلمي والمهني في هذا الجانب، ويأتي في مقدمة البرامج التي تنفذها، تمكين الأسر المنتجة من الاستفادة من المقاصف المدرسية، وذلك تحت إشراف أخصائيين في التغذية، بهدف إنتاج وجبات صحية وسليمة تتولى إعدادها هذه الأسر، على أن توفر الجمعيات الاستهلاكية مواقع ومطابخ مخصصة لهذا الغرض، ضمانا لسلامة الغذاء المقدم للطلاب والطالبات في مدارس محافظات المنطقة".