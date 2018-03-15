"الأوروبي للإنشاء والتعمير" يشتري حصة 2.51% ببنك عوده في أول استثمار له في لبنان

قال بنك عوده اللبناني اليوم الخميس إن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير اشترى حصة 2.51 بالمئة في بنك عودة، وهو أول استثمار للبنك الأوروبي في لبنان.

وقال البنك الأوروبي للإنشاء، وهو بنك للتنمية متعدد الأطراف، إن الاستثمار في أكبر بنوك لبنان يستهدف دعم أسواق المال اللبنانية وإعطاء دفعة للاقتصاد عموما وتقوية القطاع المالي.

وديون لبنان من أكبر الديون الحكومية في العالم من حيث نسبة الدين الناتج المحلي الاجمالي، ويتباطأ النمو الاقتصادي بسبب الحرب في سوريا وأزمة سياسية في البلاد مستمرة منذ سنوات.

وقال سوما تشاركابارتي رئيس البنك الأوروبي للإنشاء في بيان "القطاع المالي اللبناني هو العمود الفقري للاستقرار الاقتصادي للبلاد وسمعتها الدولية، دعم عمليات بنك عوده وحوكمة الشركات شرط ضروري للمحافظة على متانة الاقتصاد في ظل بيئة صعبة في المنطقة".

بدأ البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير العمل في لبنان في 2017، ويقول البنك إنه يرغب في دعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص هناك وتشجيع استخدام الطاقة المستدامة وإصلاح قطاع الطاقة وتحسين توصيل الخدمات العامة.

وقال سمير حنا رئيس مجلس إدارة عوده والرئيس التنفيذي للمجموعة "هذا الاستثمار في بنك عوده يساعد في توجيه إشارة إيجابية بخصوص فرص نمو الاقتصاد المحلي".

وقال البيان إن البنك الأوروبي سيستحوذ على أسهم عادية في بنك عوده مدرجة في بورصة بيروت بما يعادل نحو 2.51 بالمئة من إجمالي الأسهم العادية القائمة لبنك عوده.

سبق أن عمل البنك الأوروبي للإنشاء مع الوحدتين المصرية والتركية لبنك عوده في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجارة.

وأعلن البنك الأوروبي اليوم أيضا التوقيع على خط تمويل للتجارة بقيمة 50 مليون دولار مع فرنسبنك ثالث أكبر بنك لبناني.

وسيصبح فرنسبنك أول بنك تحت مظلة برنامج تسهيل التجارة التابع للبنك الأوروبي في لبنان، ويهدف البرنامج إلى دعم التجارة الدولية والإقليمية عن طريق توفير الضمانات والسلف النقدية لتمويل التصدير والاستيراد والتوزيع المحلي للسلع المستوردة.

وقال فرنسبنك في بيان مشترك مع البنك الأوروبي للإنشاء إنه يتوقع المزيد من التعاون بين الجانبين في المستقبل.