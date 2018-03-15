العجز التجاري للهند يهبط لأدنى مستوى في 5 أشهر وسط مخاوف من حرب تجارية عالمية

هبط العجز التجاري للهند إلى 12 مليار دولار في فبراير مسجلا أدنى مستوى في خمسة أشهر، وسط قلق من أن حربا تجارية عالمية قد تلحق ضررا بصادراتها بسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم.

ومن المتوقع أن تلامس صادرات الهند السلعية 300 مليار دولار في السنة المالية التي تنتهي بنهاية هذا الشهر مقارنة مع 275.8 مليار دولار في السنة السابقة، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة في أسعار السلع الأولية وطلب قوي في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال مسؤول كبير بوزارة التجارة اليوم الخميس إن قيمة الصادرات السلعية في فبراير شباط بلغت 25.8 مليار دولار بينما بلغت الواردات 37.8 مليار دولار.

وأضاف أن الصادرات ارتفعت 11 بالمئة في الأحد عشر شهرا الأولى من السنة المالية الحالية إلى 273.7 مليار دولار مقارنة مع الفترة نفسها من السنة المالية السابقة، بينما قفزت الواردات 21 بالمئة إلى 416.9 مليار دولار.

ونيودلهي قلقة من أن صادراتها قد تتضرر في الأشهر المقبلة من قرار ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب و10 بالمئة على واردات الألومنيوم.

ويستضيف رئيس الورزاء الهندي ناريندرا مودي اجتماعا وزاريا مصغرا لأعضاء منظمة التجارة العالمية الأسبوع القادم من المتوقع أن يناقش تأثيرات قرار ترمب.

وقالت وزارة التجارة الهندية إن البلاد تشعر بخيبة أمل للقرار الأمريكي لأنه يتعارض مع قواعد منظمة التجارة.