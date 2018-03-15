أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها قررت السماح لشركة ساب للتكافل بقبول مكتتبين جُدد في تأمين حماية و/أو ادخار، وبالتالي السماح لها بإصدار وتجديد تأمين حماية و/أو ادخار ابتداء من يوم الخميس 27 / 6 / 1439هـ الموافق 15 / 3 / 2018م. وأوضحت المؤسسة أن قرار السماح جاء بعد أن عالجت الشركة الملاحظات القائمة عند الإيقاف وأكدت التزامها في تطبيق الأنظمة واللوائح الصادرة عن المؤسسة بما يضمن منع الممارسات غير النظاميّة في قطاع التأمين والتزامها بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية القائمة على الشركة. وتدعو مؤسسة النقد جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع "ساما تهتم" على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.
- مؤسسة النقد تسمح لشركة ساب للتكافل إصدار وتجديد أي وثائق تأمين في نشاط تأمين الحماية أو الادخار
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- مؤسسة النقد تسمح لشركة ساب للتكافل إصدار وتجديد أي وثائق تأمين في نشاط تأمين الحماية أو الادخار
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