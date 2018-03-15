سنغافورة أغلى مدينة في العالم باستثناء بدل السكن متقدمة على باريس وزيوريخ

تبقى سنغافورة المدينة الاغلى في العالم باستثناء بدل السكن، للعام الخامس على التوالي بسبب السعر الباهظ لشراء سيارة في هذه المدينة الواقعة في جنوب شرق آسيا، متقدمة على مدينتي باريس وزيوريخ المتساويتين بحسب دراسة نشرت الخميس. واحتلت هونغ كونغ المركز المالي الاسيوي، المرتبة الرابعة تليها اوسلو. ووصلت سيول وجنيف في المرتبة السادسة بالتساوي قبل كوبنهاغن وسيدني بحسب الترتيب السنوي ل"اكونوميست انتليجنس يونيت". وتقلب سعر صرف العملات يبقى السبب الرئيسي للتغيرات على هذا الترتيب الذي ينشر سنويا. بالتالي لم تعد اي مدينة اميركية بدءا بنيويورك مدرجة على اغلى 10 مدن في العالم بسبب ضعف الدولار ولا طوكيو. وسنغافورة الارخبيل الصغير ذات النمو الاقتصادي الكبير والمستوى المعيشي المرتفع الذي يجذب عددا كبيرا من المغتربين، "تبقى اغلى مدينة في العالم لشراء وتشغيل سيارة" بحسب "اكونوميست انتليجنس يونيت". ولامتلاك سيارة على الشاري الحصول على رخصة بقيمة 31 الف يورو ما يرفع سعر سيارة من الطراز المتوسط الى اكثر من 50 الف يورو. اجمالا المدن الاسيوية هي الاغلى للنفقات المتعلقة بالاغذية في حين ان اوروبا في الطليعة لنفقات السلع المنزلية ومنتجات العناية الشخصية والترفيه بحسب الدراسة التي لم تشر الى بدل السكن لاقامة التصنيف. بين المدن الارخص في العالم دمشق (سوريا) وكراكاس (فنزويلا) ولاغوس (نيجيريا) وكراتشي (باكستان) بحسب المصدر نفسه. وقال معدو الدراسة "لتبسيط الامور يبدو ان المدن الارخص هي ايضا تلك التي تصعب الاقامة فيها".