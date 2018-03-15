"انفسمنت أوفر سيز لمتد" تزيد حصتها في "بوبا" إلى 39.25 % بمبلغ 400 مليون ريال

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني أن شركة بوبا (انفسمنت أوفر سيز لمتد) ترغب في زيادة ملكيتها في شركة بوبا العربية من 34.25% لتصبح 39.25%. ويأتي ذلك بعد الاتفاق على شراء حصة من مجموعة ناظر وسيؤدي هذا إلى زيادة بنسبة 5% في حصة بوبا (انفسمنت أوفر سيز لمتد) لتصبح بعد الزيادة 39.25%. هذه الصفقة ستتم بين شركة بوبا (انفسمنت أوفر سيز لمتد) ومجموعة ناظر والسعر المتفق عليه سيكون 100 ريال للسهم الواحد وبمبلغ اجمالي 400 مليون ريال وهو ما يعكس ثقة الشركاء والنظرة المستقبلية المتفائلة في شركة بوبا العربية.

وتستند هذه الصفقة إلى العلاقة الطويلة والناجحة بين شركة بوبا ومجموعة ناظر والممتدة منذ 20 عاما والتي بدأت في السعودية عام 1997. كما سوف تستستمر مجموعة ناظر كمساهم في شركة بوبا العربية بعد تنفيذ هذه الصفقة. ويؤكد كلا الطرفين استمرارية المهندس لؤي ناظر في منصبه الحالي كرئيس لمجلس إدارة شركة بوبا العربية وطل ناظر في منصبه كرئيس تنفيذي. هذه الصفقة تتطلب الحصول على كافة الموافقات اللازمة والرسمية من كافة الجهات الرقابية والمعنية.