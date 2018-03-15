أسهم أوروبا ترتفع صباحا بدعم نتائج أعمال إيجابية

ارتفعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة اليوم الخميس بدعم من نتائج أعمال تبدو إيجابية لشركات من بينها مجموعات كبيرة تعمل في قطاع التأمين مثل ميونيخ ري وجنرالي وأولد ميوتوال.

وارتفعت أسهم الشركات الثلاث ما يزيد على واحد بالمئة مما دفع مؤشر قطاع التأمين الأوروبي لتصدر القطاعات الرابحة وساهم في صعود المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0811 بتوقيت جرينتش.

وتصدرت سبيركس-ساركو للهندسة البريطانية المتخصصة في تصنيع الصمامات قائمة الأسهم الرابحة، لترتفع أسهمها 3.3 بالمئة بعد أن أعلنت عن إيرادات وأرباح تفوق التوقعات للعام بالكامل.

لكن أسهم دوفري انخفضت 6.5 بالمئة بعد إعلان نتائج أعمال الشركة حيث عزا متعاملون الانخفاض إلى عدم وضوح خططها للتوزيعات، فيما انخفضت أسهم إتش آند إم ثاني أكبر شركة لبيع الأزياء في العالم 4.3 بالمئة بفعل مبيعات فصلية جاءت دون التوقعات.

وانخفض سهم سوسيتيه جنرال في ظل أداء إيجابي لقطاع البنوك، وتراجعت أسهم البنك الفرنسي 2.5 بالمئة بعد أن أعلن عن مغادرة غير متوقعة لنائب الرئيس التنفيذي للبنك ديدييه فاليه.

وارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2 بالمئة وداكس الألماني 0.5 بالمئة.