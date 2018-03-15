أسعار الذهب تستقر في ظل مخاوف من حرب تجارية وتوترات سياسية

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع الذي سجلته في الجلسة السابقة في ظل توترات سياسية بين بريطانيا وروسيا وتجدد المخاوف من حرب تجارية عالمية.

وبحلول الساعة 0741 بتوقيت جرينتش استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1325.06 دولار للأوقية (الأونصة) ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أبريل نيسان التي جرى تداولها عند 1325.20 دولار للأوقية.

وتصاعد التوتر السياسي أمس الأربعاء بعدما قالت وزارة الخارجية الروسية إنها سترد على قرار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي طرد 23 دبلوماسيا روسيا على خلفية استهداف عميل روسي مزدوج سابق في إنجلترا بغاز أعصاب في هجوم تتهم لندن موسكو بالمسؤولية عنه.

وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلق المستثمرين أيضا يوم الثلاثاء بعدما أقال وزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي يعتبر من داعمي التجارة الحرة ليحل محله مدير المخابرات الأمريكية مايك بومبيو الموالي لترامب.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 16.54 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 960.30 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 989.30 دولار للأوقية بعدما سجل 1006.30 دولار للأوقية في الجلسة السابقة وهو أعلى مستوى منذ الأول من مارس آذار.